Помогите просклонять слово:12 тюльпанов,75 метров,46 секунд!

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Помогите просклонять слово:12 тюльпанов,75 метров,46 секунд!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
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