Как ты понимаешь характеристику достойный образ жызни
Обществознание
Как ты понимаешь характеристику достойный образ жызни
Ответ(ы):
Гость:
Нужно жить достойно и не вести тебя как некультурный человек
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