Помогите составить 4-5 предложений похожих на это :По узкой дорожке шли пешиходы,а ??о широкому шоссе мчались машины плизззз очень срочно

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Помогите составить 4-5 предложений похожих на это :По узкой дорожке шли пешиходы,а ??о широкому шоссе мчались машины плизззз очень срочно

Автор: Гость