Помогите составить 4-5 предложений похожих на это :По узкой дорожке шли пешиходы,а ??о широкому шоссе мчались машины плизззз очень срочно
Русский язык
Помогите составить 4-5 предложений похожих на это :По узкой дорожке шли пешиходы,а ??о широкому шоссе мчались машины плизззз очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
Мама готовила торт, а моя сестра его пробовала. Аня слушала музыку, а Лена делала уроки.
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