Worward 5 класс 2 часть стр. 17 номер 14
Английский язык
Worward 5 класс 2 часть стр. 17 номер 14
Ответ(ы):
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Если пронумеровать второй столбик сверху вниз от 1 до 6 то соответствие будет следующим: 1-4 2-6 3-2 4-1 5-5 6-3
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