Русский язык 3 класс. Отгадай загадки. Тема местоимения: 1. Во фразе" руки уже вымыты" найди местоимения. 2. В каком имени"спрятаны" местоимения: Маша, Сережа, Вася? 3. В каком слове 7 местоимений?
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Русский язык 3 класс. Отгадай загадки. Тема местоимения: 1. Во фразе" руки уже вымыты" найди местоимения. 2. В каком имени"спрятаны" местоимения: Маша, Сережа, Вася? 3. В каком слове 7 местоимений?
Ответ(ы):
Гость:
1) ВыМыТы то есть вы, мы, ты 2)Вася местоимение вас
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