Русский язык 3 класс. Отгадай загадки. Тема местоимения: 1. Во фразе" руки уже вымыты" найди местоимения. 2. В каком имени"спрятаны" местоимения: Маша, Сережа, Вася? 3. В каком слове 7 местоимений?

Русский язык
Русский язык 3 класс. Отгадай загадки. Тема местоимения: 1. Во фразе" руки уже вымыты" найди местоимения. 2. В каком имени"спрятаны" местоимения: Маша, Сережа, Вася? 3. В каком слове 7 местоимений?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) ВыМыТы то есть вы, мы, ты 2)Вася местоимение вас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Worward 5 класс 2 часть стр. 17 номер 14
Ответить
Обществознание
Как ты понимаешь характеристику достойный образ жызни
Ответить
Математика
Сколько градусов составляет угол между стрелками часов, если часы показывают 3 ча??а 15 минут? а)0 б)15 в)7,5 г)3?
Ответить
Литература
Чтобы покорить дочь этолийского царя Леду, Зевс предстал в образе белоснежного... А). лебедя Б). быка
Ответить
Русский язык
Прочитай слова запиши слова парами по образцу.обозначь орфограммы нож - стриж- чиж- морж- карандаш- малыш- образец нож-ножи
Ответить