В каких еденицах си измеряеться сила

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Сила в системе международных единиц (СИ) измеряется в Ньютонах (Н). Согласно второго закона Ньютона, сила равна произведению массы тела на его ускорение, соответственно Ньютон (Н)= КГ х М / С 2.(КИЛОГРАММ УМНОЖИТЬ НА МЕТР,РАЗДЕЛИТЬ НА СЕКУНДУ В КВАДРАТЕ).