В каких еденицах си измеряеться сила
Химия
В каких еденицах си измеряеться сила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила в системе международных единиц (СИ) измеряется в Ньютонах (Н). Согласно второго закона Ньютона, сила равна произведению массы тела на его ускорение, соответственно Ньютон (Н)= КГ х М / С 2.(КИЛОГРАММ УМНОЖИТЬ НА МЕТР,РАЗДЕЛИТЬ НА СЕКУНДУ В КВАДРАТЕ).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Алгебра
Математика
Квадрат с длиной стороны,равной 10 см,разлили на два равных прямоугольника.Найди п??риметр каждого прямоугольника
Қазақ тiлi