В каких еденицах си измеряеться сила

Химия
В каких еденицах си измеряеться сила
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила в системе международных единиц (СИ) измеряется в Ньютонах (Н). Согласно второго закона Ньютона, сила равна произведению массы тела на его ускорение, соответственно Ньютон (Н)= КГ х М / С 2.(КИЛОГРАММ УМНОЖИТЬ НА МЕТР,РАЗДЕЛИТЬ НА СЕКУНДУ В КВАДРАТЕ).

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