В каких климатических поясах умеренного пояса самые благоприятные условия для жизни человека?
География
В каких климатических поясах умеренного пояса самые благоприятные условия для жизни человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые благоприятные условия для жизни человека в умеренно-континентальном типе климата
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