В каких климатических поясах умеренного пояса самые благоприятные условия для жизни человека?

География
В каких климатических поясах умеренного пояса самые благоприятные условия для жизни человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Самые благоприятные условия для жизни человека в умеренно-континентальном типе климата
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