В каких условиях почкам необходимы особо прочные чешуи
Биология
В каких условиях почкам необходимы особо прочные чешуи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из за погодных условий , если более холодный климат , чешуи более прочные
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