В каких жилищах проживали:столичная знать незнатное дворянство столичное чиновн??чество крестьяне и т д

Гость: Гость:

Столичная знать имела собственные особняки в центре; незнатное дворянство проживало на съёмных квартирах, в доходных домах или в собственных домиках на окраинах; столичное чиновничество проживало на съёмных квартирах или собственных домах - в зависимости от ранга чиновника; крестьяне жили в своих избах; некоторые городские мещане имели собственные дома или квартиры, а некоторые жили на съемных квартирах.