В каких жилищах проживали:столичная знать незнатное дворянство столичное чиновн??чество крестьяне и т д

История
В каких жилищах проживали:столичная знать незнатное дворянство столичное чиновн??чество крестьяне и т д
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столичная знать имела собственные особняки в центре; незнатное дворянство проживало на съёмных квартирах, в доходных домах или в собственных домиках на окраинах; столичное чиновничество проживало на съёмных квартирах или собственных домах - в зависимости от ранга чиновника; крестьяне жили в своих избах; некоторые городские мещане имели собственные дома или квартиры, а некоторые жили на съемных квартирах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подхваченный проверочное слово на букву е
Ответить
Физика
Найдите давление если газ объемом 300 см^3 стал 7 л, и совершил работу 400дж !пж помогите !!
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста, очень надо
Ответить
Математика
Таня и Алеша идут навстречу друг другу, чтобы встретиться. Сейчас расстояние межд?? ними 800 м. Таня идет со скоростью 70 м/мин, а Алеша со скорост...
Ответить
Русский язык
По-сербски -крава, по-польски-крава. По-себерски-злато , по-польски-зоуото.По-сербски - глава, по- польски-гуова.данные еще пять утверждения , из к...
Ответить