В какой половине сердца течет артериальная кровь,а в какой-венозная

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В какой половине сердца течет артериальная кровь,а в какой-венозная
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точно незнаю но вроде в левой
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