В какой среде обитают и что характерно для рябины, окуня, воробья

Биология
В какой среде обитают и что характерно для рябины, окуня, воробья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рябина обитает в наземно-воздушной среде. Её адаптации: развитие перидермы, корки, приспособления к распространению плодов и семян, развитие механических тканей. Окунь обитает в  водной среде. Его адаптации: хорошо развитая мускулатура, слизь, обтекаемая форма тела. Воробей обитает в  наземно-воздушной среде. Его адаптации: большая выносливость, образование наружнего/внутреннего скелетов, различные типы конечностей. 
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