В какой среде обитают и что характерно для рябины, окуня, воробья

Гость: Гость:

Рябина обитает в наземно-воздушной среде. Её адаптации: развитие перидермы, корки, приспособления к распространению плодов и семян, развитие механических тканей. Окунь обитает в водной среде. Его адаптации: хорошо развитая мускулатура, слизь, обтекаемая форма тела. Воробей обитает в наземно-воздушной среде. Его адаптации: большая выносливость, образование наружнего/внутреннего скелетов, различные типы конечностей.