5 предложений со словосачитаниями на татарском языке
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5 предложений со словосачитаниями на татарском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Матки чэчэк,зур ой,кызык китап, эйбэт дус,сары кояш.
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