С какими созвездиями граничит созвездие персея?
Биология
С какими созвездиями граничит созвездие персея?
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Кассиопея,Андромеда,Треугольник,Овен,Телец,Возничий,Жираф
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