Что такое фото синтез

Биология
Что такое фото синтез
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Автор: Гость
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Гость:
Это процесс, при котором растение потребляя углекислый газ вырабатывает кислород
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