Где сейчас располагается палестинский город Хеврон ветхозаветного патриарха авраама было явление Бога виде трех ангелов 1 1864 году начальник русской духовной миссии в Иерусалиме Архимед Капустин приобрел для нечастых Февронии ...

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Где сейчас располагается палестинский город Хеврон ветхозаветного патриарха авраама было явление Бога виде трех ангелов 1 1864 году начальник русской духовной миссии в Иерусалиме Архимед Капустин приобрел для нечастых Февронии с главной святыней этого места на этом месте

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