7 Класс География!! прошу, помогите!
География
7 Класс География!! прошу, помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду не по порядку 5.Соленость океана зависит от испарения и осадков, т.е. чем больше осадков и реже происходит испарение , тем Соленость ниже . Соленость определяется в промиллях.промилля похоже на процент, только внизу 2 нуля, 4.субтропический пояс находится посередине умеренного и тропического, решай там сам, что выбрать 3.Б 2.В 1.не знаю
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