Озеро стыло на глазах. Мороз резал лицо. Злой туман висел там, где плавали большие ??елые птицы. Лебеди били крыльями лёд, не давали воде уйти. Первый раз лёд отступил. Счастливые лебеди плавали по воде. Они праздновали победу....

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Озеро стыло на глазах. Мороз резал лицо. Злой туман висел там, где плавали большие ??елые птицы. Лебеди били крыльями лёд, не давали воде уйти. Первый раз лёд отступил. Счастливые лебеди плавали по воде. Они праздновали победу. Но мороз снова упал - и теперь надолго. Дымилась вода. От озера осталась узкая полоска. Лебеди ушли только на четвёртый день. Вот они в последний раз облетают озеро. Ветер уже несёт по льду обломки тростника, жжёт колючий снег. Птицы оставляют мне до весны грустную лебяжью песню. Выпиши из текста 3 слова с парной согласной в корне и проверочные слова, 3 слова-с непроизносимой согласной,слова с безударной гласной.

Автор: Гость