Помогите пожалуйста сочинение на тему вирус у компьютера и вирус у человека это о??на тема заранее спасибо

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Помогите пожалуйста сочинение на тему вирус у компьютера и вирус у человека это о??на тема заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вирус у компьютера и вирус у человека !!!!! Как-то раз в мой компьютер попал вирус я долго не мог его убрать !!!! Как раза тогда я болел вирусом и не мог вылечиться!!!!! Я решил пойти в мастерскую и отдать компьютер, а сам пошёл в больницу !!!! После этого я пошёл забирать компьютер !!! Компьютер поченили , а я выздоровел !!!! Конец!!!!!!
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