Помогите пожалуйста сочинение на тему вирус у компьютера и вирус у человека это о??на тема заранее спасибо

Гость: Гость:

Вирус у компьютера и вирус у человека !!!!! Как-то раз в мой компьютер попал вирус я долго не мог его убрать !!!! Как раза тогда я болел вирусом и не мог вылечиться!!!!! Я решил пойти в мастерскую и отдать компьютер, а сам пошёл в больницу !!!! После этого я пошёл забирать компьютер !!! Компьютер поченили , а я выздоровел !!!! Конец!!!!!!