В каком из данных слов является проверочным для остальных плясать плясун плясунь?? пляска

Русский язык
В каком из данных слов является проверочным для остальных плясать плясун плясунь?? пляска
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пляска. ударение на Я
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