В каком из нижеприведенных выражение идёт речь о железе как химическом элементе: ??. В состав крови входят железо., Б. Железо притягиваются магнитом., В. Железо на влажном воздухе ржавеет., Г пирит - руда, в состав которой вход...
Химия
В каком из нижеприведенных выражение идёт речь о железе как химическом элементе: ??. В состав крови входят железо., Б. Железо притягиваются магнитом., В. Железо на влажном воздухе ржавеет., Г пирит - руда, в состав которой входят железо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в, тк здесь идет о свойства железа - окислении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Английский язык