В каком из нижеприведенных выражение идёт речь о железе как химическом элементе: ??. В состав крови входят железо., Б. Железо притягиваются магнитом., В. Железо на влажном воздухе ржавеет., Г пирит - руда, в состав которой вход...

Химия

В каком из нижеприведенных выражение идёт речь о железе как химическом элементе: ??. В состав крови входят железо., Б. Железо притягиваются магнитом., В. Железо на влажном воздухе ржавеет., Г пирит - руда, в состав которой входят железо

Автор: Гость