В каком из нижеприведенных выражение идёт речь о железе как химическом элементе: ??. В состав крови входят железо., Б. Железо притягиваются магнитом., В. Железо на влажном воздухе ржавеет., Г пирит - руда, в состав которой вход...

Химия
В каком из нижеприведенных выражение идёт речь о железе как химическом элементе: ??. В состав крови входят железо., Б. Железо притягиваются магнитом., В. Железо на влажном воздухе ржавеет., Г пирит - руда, в состав которой входят железо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в, тк здесь идет о свойства железа - окислении
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