В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Этот паренек был мил-дорог и так запал в сердце, что она без него дня прожить не могла. Поговорив о том о сем детвора разошлась по домам. Солнце несло не только...
Русский язык
В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Этот паренек был мил-дорог и так запал в сердце, что она без него дня прожить не могла. Поговорив о том о сем детвора разошлась по домам. Солнце несло не только жизнь, но и смерть, обволакивая землю иссушающим зноем. Стрелять в лебедя не просто преступно – подло. [Во всех.]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поговорив о том о сем, детвора разошлась по дворам.
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