В каком из предложений пропущена одна запятая? В доме была тишина и благодать дни спокойно текли один за другим все мирно занимались своими делами и ничего не случалось. – Просто удивительно что это вопрос не был задан раньше...

Русский язык
В каком из предложений пропущена одна запятая? В доме была тишина и благодать дни спокойно текли один за другим все мирно занимались своими делами и ничего не случалось. – Просто удивительно что это вопрос не был задан раньше. Она, как никто умела швырять меня из огня в полымя словно игрушку. Мы сидели глядя как за окном неспешно падает снег. Мне вдруг пришло в голову что им может быть нравится тут жить.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В доме была тишина и благодать, дни спокойно текли.........
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