Имеет ли корни уравнение: А)х=х+2 Б)х=2х В)х+3=х+6 Г)3х=6х
Математика
Имеет ли корни уравнение: А)х=х+2 Б)х=2х В)х+3=х+6 Г)3х=6х
Ответ(ы):
Гость:
[j[f[j[f[j[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h[f[h
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте и запишите предложения с каждым примером . Вовремя -во время По твоему-??о-твоему По-моему-по моему
Литература
Помогите ответить на вопрос .Музыка, которая доносится из окна, - это запись или жи??ое исполнение? При луне, когда косую крышу лижет металлическ...
Английский язык
Как в этих предложениях переводится слово apply? Can my friend apply for the next semester? We start in March and always ask applicants to appl...
Геометрия
Обществознание