Помогите ответить на вопрос .Музыка, которая доносится из окна, - это запись или жи??ое исполнение? При луне, когда косую крышу лижет металлический пожар, из окна случайного я слышу сладкий и пронзительный удар музыки, и чу...

Литература

Помогите ответить на вопрос .Музыка, которая доносится из окна, - это запись или жи??ое исполнение? При луне, когда косую крышу лижет металлический пожар, из окна случайного я слышу сладкий и пронзительный удар музыки, и чувствую, как холод счастия мне душу обдает, кем-то ослепительно расколот лунный мрак, и медленно в полет собираюсь, вынимая руки из карманов, трепещу, лечу, но в окне мгновенно гаснут звуки, и меня спокойно по плечу хлопает прохожий: «Вы забыли,- говорит,- летать запрещено». И, застыв, в венце из лунной пыли, я гляжу на смолкшее окно.

Автор: Гость