Сочинение на тему моя любимая игрушка,маленькая пони. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Сочинение на тему моя любимая игрушка,маленькая пони. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка – Малютка Пони. Мне подарили её на День рождения. Пони розового цвета. Она умеет говорить. У моей Малютки есть соска и расчёска. Она спит в своей кроватке. Я её очень люблю!  Подарили Пони мне  Розового цвета.  Она умеет говорить,  Люблю её за это. 
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