Сочинение на тему моя любимая игрушка,маленькая пони. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сочинение на тему моя любимая игрушка,маленькая пони. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка – Малютка Пони. Мне подарили её на День рождения. Пони розового цвета. Она умеет говорить. У моей Малютки есть соска и расчёска. Она спит в своей кроватке. Я её очень люблю! Подарили Пони мне Розового цвета. Она умеет говорить, Люблю её за это.
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