Сочинение на тему моя любимая игрушка,маленькая пони. ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка – Малютка Пони. Мне подарили её на День рождения. Пони розового цвета. Она умеет говорить. У моей Малютки есть соска и расчёска. Она спит в своей кроватке. Я её очень люблю! Подарили Пони мне Розового цвета. Она умеет говорить, Люблю её за это.