СРОЧНО! На участке прямоугольной формы , длина которого 22м., а ширина 10м. , разбиты ??ве одинаковые клумбы , имеющие форму квадрата со стороной 6 м. Какая часть участка осталась свободной? Плиз!

Математика

СРОЧНО! На участке прямоугольной формы , длина которого 22м., а ширина 10м. , разбиты ??ве одинаковые клумбы , имеющие форму квадрата со стороной 6 м. Какая часть участка осталась свободной? Плиз!

Автор: Гость