СРОЧНО! На участке прямоугольной формы , длина которого 22м., а ширина 10м. , разбиты ??ве одинаковые клумбы , имеющие форму квадрата со стороной 6 м. Какая часть участка осталась свободной? Плиз!
Математика
СРОЧНО! На участке прямоугольной формы , длина которого 22м., а ширина 10м. , разбиты ??ве одинаковые клумбы , имеющие форму квадрата со стороной 6 м. Какая часть участка осталась свободной? Плиз!
Ответ(ы):
Гость:
22*10=220 кв. м. площадь участка 6*6 *2=72 кв. м площадь клумб 220-72=148 кв. м осталась свободна
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