СРОЧНО! На участке прямоугольной формы , длина которого 22м., а ширина 10м. , разбиты ??ве одинаковые клумбы , имеющие форму квадрата со стороной 6 м. Какая часть участка осталась свободной? Плиз!

Математика
СРОЧНО! На участке прямоугольной формы , длина которого 22м., а ширина 10м. , разбиты ??ве одинаковые клумбы , имеющие форму квадрата со стороной 6 м. Какая часть участка осталась свободной? Плиз!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
22*10=220 кв. м. площадь участка 6*6 *2=72 кв. м площадь клумб 220-72=148 кв. м осталась свободна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите силу,с которой керосин действуетна на пробку площадью 16см^2 находящуюся на глубине 40см Быстрее
Ответить
Русский язык
Сделайте морфологический разбор со словами : От стужи и идешь
Ответить
Математика
Как решить пример 19 2/3 - 11 7/9.
Ответить
Информатика
1. Сгенерировать массив 8х14, вывести на экран. Из чётных элементов этого массива, больших среднего арифметического нечётных элементов сформировать...
Ответить
Русский язык
Проверяя конструкцию "на вводность",поставьте,где нужно запятые. Картинка снизу.
Ответить