1. Сгенерировать массив 8х14, вывести на экран. Из чётных элементов этого массива, больших среднего арифметического нечётных элементов сформировать линейный массив, Вывести его на экран. 2. Сгенерировать массив 10х10, вывести ...

Информатика
1. Сгенерировать массив 8х14, вывести на экран. Из чётных элементов этого массива, больших среднего арифметического нечётных элементов сформировать линейный массив, Вывести его на экран. 2. Сгенерировать массив 10х10, вывести на экран, найти сумму каждой строки. Упорядочить строки в порядке возрастания суммы строки. Результирующий массив вывести на экран.
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