Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу от станции,растояние между ??оторыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч .С какой скорость шёл второй поезд?

Математика

Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу от станции,растояние между ??оторыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч .С какой скорость шёл второй поезд?

Автор: Гость