Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу от станции,растояние между ??оторыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч .С какой скорость шёл второй поезд?
Математика
Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу от станции,растояние между ??оторыми 520 км.Один поезд прошёл до встречи 250 км со скоростью 50 км/ч .С какой скорость шёл второй поезд?
Ответ(ы):
Гость:
250:50=5 часов время пути до встречи 520-250=270 км. расстояние пройденное вторым поездом 270:5=54 км/ч Ответ: скорость второго поезда 54 км/ч.
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