Опишите пожалуйста подробно задачу. У томатов нормальная высота доминирует над ??арликовостью .Определите генотип родителей,если в потомстве произошло расщепление 3:1
Биология
Опишите пожалуйста подробно задачу. У томатов нормальная высота доминирует над ??арликовостью .Определите генотип родителей,если в потомстве произошло расщепление 3:1
Ответ(ы):
Гость:
Генотип родителей Аа и Аа Потомство АА Аа Аа аа 2 закон Менделя это.
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