Опишите пожалуйста подробно задачу. У томатов нормальная высота доминирует над ??арликовостью .Определите генотип родителей,если в потомстве произошло расщепление 3:1

Биология

Опишите пожалуйста подробно задачу. У томатов нормальная высота доминирует над ??арликовостью .Определите генотип родителей,если в потомстве произошло расщепление 3:1

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