Что такое языковой синоним

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Что такое языковой синоним
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 слова, одинаковые по лексическому значению но разные по произношению и написанию 
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