Вычислите сумму длин всех ребер пирамиды DABC,если DA=DB=DC=4cm,BC=AB=AC=6cm
Математика
Вычислите сумму длин всех ребер пирамиды DABC,если DA=DB=DC=4cm,BC=AB=AC=6cm
Ответ(ы):
Гость:
Боковые ребра по 4 (их 3 штуки) и основания по 6 (их тоже 3 штуки у пирамиды) итак: 4+4+4+6+6+6 = 30 сумма всех ребер
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