Помогите пожалуйста 4 класс составь по тексту учебника план рассказа "жизнь древн??х славян"

Математика
Помогите пожалуйста 4 класс составь по тексту учебника план рассказа "жизнь древн??х славян"
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