Помогите решить задачу по геометрии. Правда она на украинском языке .

Геометрия
Помогите решить задачу по геометрии. Правда она на украинском языке .
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Ответ(ы):
Гость:
Решение в файле. Будут вопросы, спрашивайте ))
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