Помогите решить задачу по геометрии. Правда она на украинском языке .
Геометрия
Помогите решить задачу по геометрии. Правда она на украинском языке .
Ответ(ы):
Гость:
Решение в файле. Будут вопросы, спрашивайте ))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словосочетание ПРИДВОРНЫЙ ВРАЧ, построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление.
Физика
Математика
Мастер за 15 мин отремонтировал часы. а за 5 мин их собрал.За какое время он отремонтирует и соберет трое таких часов?