От дома до леса путник шёл 2ч со скоростью 6 км/ч . По лесу он шёл со скоростью 4 км/ч . Сколько времени он шёл по лесу если всего он прошёл 24 км

Математика

От дома до леса путник шёл 2ч со скоростью 6 км/ч . По лесу он шёл со скоростью 4 км/ч . Сколько времени он шёл по лесу если всего он прошёл 24 км

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