От дома до леса путник шёл 2ч со скоростью 6 км/ч . По лесу он шёл со скоростью 4 км/ч . Сколько времени он шёл по лесу если всего он прошёл 24 км

Математика
От дома до леса путник шёл 2ч со скоростью 6 км/ч . По лесу он шёл со скоростью 4 км/ч . Сколько времени он шёл по лесу если всего он прошёл 24 км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 24 -(2*6)=12(КМ) он шёл в лесу 2) 12 / 4 = 3 (Ч) он шёл в лесу 3) 3+ 2 = 5 (Ч)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 25 умножить на 25
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 4 класс составь по тексту учебника план рассказа "жизнь древн??х славян"
Ответить
Математика
На клумбе растут розы,ромашки и маки.Из них 1/6 составляют розы,а 3/5 остатка - ромашк?? остальные 120 цветов - маки.Сколько всего цветов на клумбе?
Ответить
Литература
Знаменитые люди России доклад
Ответить
Геометрия
Помогите решить задачу по геометрии. Правда она на украинском языке .
Ответить