От дома до леса путник шёл 2ч со скоростью 6 км/ч . По лесу он шёл со скоростью 4 км/ч . Сколько времени он шёл по лесу если всего он прошёл 24 км
Математика
От дома до леса путник шёл 2ч со скоростью 6 км/ч . По лесу он шёл со скоростью 4 км/ч . Сколько времени он шёл по лесу если всего он прошёл 24 км
Ответ(ы):
Гость:
1) 24 -(2*6)=12(КМ) он шёл в лесу 2) 12 / 4 = 3 (Ч) он шёл в лесу 3) 3+ 2 = 5 (Ч)
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