На каком матиреке нет рек
Обществознание
На каком матиреке нет рек
Ответ(ы):
Гость:
В Антарктиде _ Удача))
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