Чтобы закончить работу к сроку, завод должен был производить по 80 изделий в день . ??роизводя в день на 10 изделий больше, заводу за 1 день до срока осталось изготовить 30 изделий, Сколько изделий должен был произвести завод?
Математика
Чтобы закончить работу к сроку, завод должен был производить по 80 изделий в день . ??роизводя в день на 10 изделий больше, заводу за 1 день до срока осталось изготовить 30 изделий, Сколько изделий должен был произвести завод?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х-срок (количество дней по плану) 80*х- кол-во деталей, которое должны были сделать 80+10=90(дет)- делали в день (х-1) -количество дней, которые работали, т.е. за день до срока 90(х-1)- кол-во деталей, которые сделали за время (х-1), на день раньше срока 90(х-1)+30 -кол-во деталей, которое выпустят к сроку с производительностью 90 дет в день А по условию это 80х , которые должны были выпустить к сроку. Уравнение: 90(х-1)+30=80х 90х-90+30=80х 90х-80х=90-30 10х=60 х=60:10 х=6 (дней) работы 80*6=480(деталей) -ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Опишите пожалуйста подробно задачу. У томатов нормальная высота доминирует над ??арликовостью .Определите генотип родителей,если в потомстве прои...
Алгебра
Решите уровнения: a) 3m=27m² б) 3c(2c+1)-c(6c-1)=10 в) 3-х х+1 5х ------------- - ------- = ------ 3 2 4
Русский язык