Чтобы закончить работу к сроку, завод должен был производить по 80 изделий в день . ??роизводя в день на 10 изделий больше, заводу за 1 день до срока осталось изготовить 30 изделий, Сколько изделий должен был произвести завод?

Гость: Гость:

Пусть х-срок (количество дней по плану) 80*х- кол-во деталей, которое должны были сделать 80+10=90(дет)- делали в день (х-1) -количество дней, которые работали, т.е. за день до срока 90(х-1)- кол-во деталей, которые сделали за время (х-1), на день раньше срока 90(х-1)+30 -кол-во деталей, которое выпустят к сроку с производительностью 90 дет в день А по условию это 80х , которые должны были выпустить к сроку. Уравнение: 90(х-1)+30=80х 90х-90+30=80х 90х-80х=90-30 10х=60 х=60:10 х=6 (дней) работы 80*6=480(деталей) -ответ