Нужно срочно! 5110•6-99:33=? 8130•5+72:24=?
Математика
Нужно срочно! 5110•6-99:33=? 8130•5+72:24=?
Ответ(ы):
Гость:
5110×6-99÷33=30657 второй 40653
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