Звуко буквеный разбор слова вьюга
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Звуко буквеный разбор слова вьюга
Ответ(ы):
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ВьюгаВ- мягк, согл, парн, глух.Ь-----------Ю-гл, уд.Г-согл, тв, парн, звон.А-гл, безуд
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