Сделайте морфологический разбор со словами : От стужи и идешь

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Сделайте морфологический разбор со словами : От стужи и идешь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От стужи: начальная форма (что?) СТУЖА, существительное, единственное число, женский род, неодушевленное, родительный падеж.Идешь: начальная форма (что делать?) ИДТИ, глагол в личной форме, 2 лицо, единственное число, настоящее время 

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