Определите силу,с которой керосин действуетна на пробку площадью 16см^2 находящуюся на глубине 40см Быстрее

Физика

Определите силу,с которой керосин действуетна на пробку площадью 16см^2 находящуюся на глубине 40см Быстрее

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