Определите силу,с которой керосин действуетна на пробку площадью 16см^2 находящуюся на глубине 40см Быстрее

Физика
Определите силу,с которой керосин действуетна на пробку площадью 16см^2 находящуюся на глубине 40см Быстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F=P*S=pgH*S,p-плотность керосина,H-высота!Не забудь всё в СИ перевести!
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