Егэ сочинение что важнее любить или быть любимым

Гость: Гость:

Конечно же важно быть любимой...Но любить не менее важно...Любить,не надеясь на взаимность - слишком жертвенно...А,вот,быть любимой,не любя,по - моему,ещё хуже...Когда ты любишь и сама любима,это и есть настоящее счастье...