Егэ сочинение что важнее любить или быть любимым
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Егэ сочинение что важнее любить или быть любимым
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же важно быть любимой...Но любить не менее важно...Любить,не надеясь на взаимность - слишком жертвенно...А,вот,быть любимой,не любя,по - моему,ещё хуже...Когда ты любишь и сама любима,это и есть настоящее счастье...
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