На каждой стороне треугольника должно получиться 20 (3 одна) (числа не должны повторяться) СРОЧНО!!!!!
Математика
На каждой стороне треугольника должно получиться 20 (3 одна) (числа не должны повторяться) СРОЧНО!!!!!
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