В каком из примеров последним действием надо выполнять вычитание? 1)400+70•3-350 2)640-270+280•3 3)(400+70•3):2•70 4)(350+250:5)•70

Математика

В каком из примеров последним действием надо выполнять вычитание? 1)400+70•3-350 2)640-270+280•3 3)(400+70•3):2•70 4)(350+250:5)•70

Автор: Гость