В каком порядке должны следовать предложения, обозначеннеые буквами , чтобы получился связный текст? Допиши 4-6 предложений , продолжив текст. А. Называется эта птица - дятел Б. Живет у нас в лесу птица. В. Сядет на дерево и...
Русский язык
В каком порядке должны следовать предложения, обозначеннеые буквами , чтобы получился связный текст? Допиши 4-6 предложений , продолжив текст. А. Называется эта птица - дятел Б. Живет у нас в лесу птица. В. Сядет на дерево и клювом по нему постукивает. Г. Это дятел обедал - семена из сосновых и еловых шишек добывал. Д. Иной раз на снегу под деревом много много шишек валяется ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б А ВДГ в таком порядке
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