В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 1)в доме собирались как ??рузья так и просто знакомые 2)на границе было тихо и спокойно В каком предложении есть однородные определения? 1)мы жили в старом деревянном...

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В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 1)в доме собирались как ??рузья так и просто знакомые 2)на границе было тихо и спокойно В каком предложении есть однородные определения? 1)мы жили в старом деревянном доме 2)через полчаса мы вошли в уютную комнату 3)документ он хранил в старом кожаном портфеле 4)вдали мелькали желтые белые и красные огоньки

Автор: Гость