А)15,2х+1,73у, если х=8 и у=6;х=10 и у=100 б)16,52а+18,1b, если а=85 и b=10. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

А)15,2х+1,73у, если х=8 и у=6;х=10 и у=100 б)16,52а+18,1b, если а=85 и b=10. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость