А)15,2х+1,73у, если х=8 и у=6;х=10 и у=100 б)16,52а+18,1b, если а=85 и b=10. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
А)15,2х+1,73у, если х=8 и у=6;х=10 и у=100 б)16,52а+18,1b, если а=85 и b=10. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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