Сочини рассказ в котором говорится о жестоком отношении людей к природе

Гость: Гость:

Однажды, я гулял(а) по лесу. Вид был изумительный! Все было покрыто зеленью, травой, цветами, в некоторых местах росли грибы, пели птицы, летали бабочки. Я провел(а) весь день в лесу, но пришло время возвращаться домой в деревню к бабушке, которая находилась недалеко от леса. Все лето я провел(а) у бабушки, постоянно ходя в лес, чтобы полюбоваться на вид и собрать лесные ягоды и грибы. Но вот лето уже подходило к концу, и мне надо было возвращаться домой, хотя мне совсем не хотелось. Я решил(а) приехать в следующем году, но никак не получалось. В конце концов я приехал(а) погостить к бабушке спустя 3 года. Первым делом, я конечно же пошел(а) в лес. То что я увидел(а) потрясло меня! Очень много мусора валялось на траве, воздух был совершенно грязным, птицы уже не пели. Оказалось, что люди с каждым годом все больше и больше приезжали в лес, и устраивали пикники не убираю за собой, что очень повредило обличие леса! Также очень часто приезжали на охоту, и убили очень много зверей! Люди не заботятся о природе, думая только о себе, портя все вокруг. Пожалуйста, обращаюсь ко всем! Ваша жизнь-не последняя, почему мы не хотим подарить эту красоту будущему поколению? Все думают только о себе, и это ужасно! Пожалуйста, цените природу, ведь если бы не она- Вас бы не было на земле. ЦЕНИТЕ ПРИРОДУ!