Выполнить действия 7,5×0,4+3,2×0,17 4,28×0,2-1,7×0,3 0,8×3,15+0,18×3,6 7,1×1,3-0,19×5,02 (С решениями)

Математика
Выполнить действия 7,5×0,4+3,2×0,17 4,28×0,2-1,7×0,3 0,8×3,15+0,18×3,6 7,1×1,3-0,19×5,02 (С решениями)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,5х0,4+3,2х0,17=3+0,544=3,544 4,28х0,2-1,7х0,3=0,856-0,51=0,346 0,8х3,15+0,18х3,6=2,52+0,648=3,168 7,1х1,3-0,19х5,02=9,23-0,9538=8,2762
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