Кому из граждан было выгодно введение платы за исполнение выборных должностей

История
Кому из граждан было выгодно введение платы за исполнение выборных должностей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бедным гражданам. потому как иначе они могли участвовать в управлении - им ведь было нужно на что-то жить. 
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