Дайте общую характеристику репродуктивного здоровья российского общества. Помогите Пожалуйста Умоляю Заранее Спасибо!!!

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Дайте общую характеристику репродуктивного здоровья российского общества. Помогите Пожалуйста Умоляю Заранее Спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охрана репродуктивного здоровья населения как проблема Здоровье, в соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляет собою состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. При этом понятие «здоровье» является относительно условным и объективно устанавливается по совокупности антропометрических, клинических, физиологических и биохимических показателей, определяемых с учетом полового и возрастного факторов, а также климатических и географических условий. Главнейшей составляющей этого понятия является репродуктивное  здоровье . Согласно рекомендациям Программы действий Международной конференции по вопросам народонаселения и развития (Каир, 1994), под репродуктивным здоровьем подразумевается не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций и/или  процессов в ней, а и состояние полного физического и социального благополучия. Это означает возможность удовлетворенной и безопасной сексуальной жизни, способность к воспроизведению (рождению детей) и самостоятельному решению вопросов планирования семьи. Предусматривается право мужчин и женщин на информацию и доступ к безопасным, эффективным, доступным по цене и приемлемым методам регулирования рождаемости, не противоречащим закону [4; 5]. Утверждается возможность доступа к соответствующим услугам в области здравоохранения, позволяющим женщине благополучно перенести  беременность и роды, создающим оптимальные условия для рождения здорового ребенка. В понятие «репродуктивное здоровье» включено также сексуальное здоровье - состояние, позволяющее  человеку в полной мере испытывать половое влечение и реализовывать его, получая при этом удовлетворение. Данный феномен представляет особый интерес для социологов и социальных психологов, поскольку репродуктивное здоровье практически полностью обусловлено поведением - давним объектом как эмпирических, так и теоретических социологических и социально-психологических исследований. Для конкретизации области изучения из всего поведенческого поля выделяется сексуальное и  репродуктивное поведение. Особый интерес в этой связи вызывает сексуальное и репродуктивное поведение подростков и молодежи, поскольку в подростковом возрасте формируются модели поведения, многие из которых в будущем оказывают влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни. Вторая интересная сторона проблемы связана с понятиями «сексуальность» и «репродуктивность» и процессов, стоящих за ними. Таким образом, сегодня вопросом репродуктивного здоровья населения интересуются не только медики и  психологи, но и социологи. Особого внимания заслуживает подростковая сексуальность, имеющая сильные социальные  детерминанты. Недооценивать важность проблемы подростковой сексуальности нельзя, ибо это ведет к серьезным, а иногда и трагическим последствиям. Являясь крайне сенситивными, долго находившиеся под запретом для обсуждения на любом уровне, вопросы связанные сданной проблемой всегда волновали подростков, порождая  мифы, стыд, а иногда и страх. По типу воздействия на репродуктивное здоровье можно выделить два вида эффектов репродуктивной токсичности, являющихся результатом влияния непосредственно на мужскую и женскую половую функцию (плодовитость) и  развитие потомства. Первый вид эффектов проявляется в форме таких изменений мужского и женского репродуктивного здоровья, как замедление полового развития, снижение плодовитости и  либидо, стойкие нарушения менструального цикла и сперматогенеза, гинекологические заболевания, нарушение течения  беременности(угрожающий  аборт, самопроизвольный  аборт,  угроза преждевременных родов, осложнения второй половины беременности), родов и лактации, преждевременное репродуктивное  старение и др. Ко второму виду эффектов относятся нарушения нормального развития плода как до, так и после рождения, обусловленные неблагоприятным воздействием на любого из родителей до зачатия или влиянием на  развитие потомства в пренатальный и постнатальный период. Это могут быть мертворождения,  врожденные пороки развития, морфогенетические пороки развития, малая или большая  масса новорожденного, нарушения пропорции новорожденных и т.д. Изменение отдельных показателей состояния репродуктивного здоровья под воздействием загрязненной окружающей среды рассмотрим по физиологическому циклу — начиная от невозможности зачатия ребенка и заканчивая нарушениями состояния здоровья новорожденных детей. Неблагоприятные изменения репродуктивного здоровья детей при воздействии загрязненной окружающей среды на родителей и потомство могут проявиться достаточно рано. Репродуктивная система в детском и юношеском возрасте обладает высокой чувствительностью к воздействию различных факторов окружающей среды. Риск нарушений репродуктивного здоровья у детей и подростков возрастает в критические периоды роста и развития организма и во многом определяет полноценность детородной  функции. Патогенез формирующихся нарушений этой функции весьма сложен.
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